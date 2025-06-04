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Путин назвал украинские власти террористами

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин усомнился в возможности проведения встречи на высшем уровне с Украиной и перемирия на фоне последних терактов. По его словам, переговоры с террористами не ведутся.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — сказал Путин на совещании с кабмином, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что удар наносился по гражданскому населению намеренно, при этом преступления в отношении гражданских лиц были совершены накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле.

«Как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?», — сказал российский лидер.

Он также выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской и Курской областях, которые были квалифицированы Следственным комитетом как теракт (статья 205 УК).

31 мая в Брянской области был подорван автомобильный мост, его плиты рухнули на движущийся пассажирский поезд. Погибли семь человек, более сотни получили травмы. 1 июня был взорван железнодорожный мост в Курской области, были госпитализированы двое гражданских.

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Политика #Россия #Мир
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