Печатать жилье на принтере начнут в России

Новые технологии планируют внедрять в строительство жилья — до 2030 года в России возведут около 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости при помощи 3D-принтеров, рассказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Чиновник в ходе конференции «3DMIX-2025: Аддитивные технологии в строительстве» отметил, что возведение жилья с помощью 3D-принтеров — это «единственный выход из ситуации, которая сложилась в стране с трудовыми ресурсами, с развитием строительной отрасли в целом», пишет РБК.

По оценке экспертов, стоимость такого жилья может составить от 50 тысяч до 75 тысяч рублей за квадратный метр. В настоящее время в стране уже есть около десяти производителей 3D-принтеров для строительства, однако наблюдается дефицит производителей строительной 3D-смеси.

Главные проблемы, которые мешают внедрять 3D-строительство — необходимость использовать более дорогие материалы, ограничение по размерам печатного объекта, а также сложность и дороговизна 3D-оборудования.