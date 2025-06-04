Зеленский счел бессмысленными переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным продолжение встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле на текущем уровне.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — цитирует украинского лидера «Укринформ».

По его словам, Россия якобы не готова к прекращению огня. Он также заявил, что уровень российской делегации не в состоянии решить этот вопрос, поскольку он должен оформляться на уровне лидеров государств.

В Стамбуле ранее прошли два раунда прямых переговоров между делегациями Украины и России. По результатам первой встречи был проведен самый масштабный с начала конфликта обмен пленными.

В ходе второй стороны обменялись меморандумами с условиями урегулирования конфликта. Также была достигнута договоренность об обмене всеми тяжелоранеными и пленными младше 25 лет.