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Зеленский счел бессмысленными переговоры с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает бессмысленным продолжение встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле на текущем уровне.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — цитирует украинского лидера «Укринформ».

По его словам, Россия якобы не готова к прекращению огня. Он также заявил, что уровень российской делегации не в состоянии решить этот вопрос, поскольку он должен оформляться на уровне лидеров государств.

В Стамбуле ранее прошли два раунда прямых переговоров между делегациями Украины и России. По результатам первой встречи был проведен самый масштабный с начала конфликта обмен пленными.

В ходе второй стороны обменялись меморандумами с условиями урегулирования конфликта. Также была достигнута договоренность об обмене всеми тяжелоранеными и пленными младше 25 лет.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

se 34

А других вариантов не приходит в голову.Понятно он озвучил цену в рублях для нашего удобства.