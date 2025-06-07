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Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией

Источник:
Sibnet.ru
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Российская сборная по футболу на московском стадионе «Лужники» сыграла вничью с футболистами из Нигерии. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте после грубой ошибки вратаря Матвея Сафонова, отличился Толуваласе Арокодаре.

Таким образом, сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая длилась с 2023 года. До этого матча национальная команда России пропустила 16 ноября 2023 года в матче с Кенией, который прошел в Турции и завершился со счетом 2:2.

С тех пор национальная команда под руководством Валерия Карпина провела восемь поединков, в которых одержала восемь побед с общим счетом 44:0. Теперь в рамках июньского сбора российская команда сыграет против сборной Белоруссии в Минске.

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