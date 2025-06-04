Нейросеть найдет потерянные посылки СДЭК

Оператор экспресс-доставки СДЭК представил новую систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для поиска потерянных грузов.

Инструмент с функциями ИИ анализирует фотографии и описания утерянных посылок, значительно ускоряя процесс их идентификации и возврата владельцам, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сотрудникам компании приходилось вручную искать пропавшие отправления среди сотен неопознанных грузов. Теперь алгоритмы компьютерного зрения автоматически сопоставляют загруженные изображения с базой данных, находя наиболее вероятные совпадения.

В дальнейших планах оператора — развитие и внедрение более сложных систем с ИИ, включая предиктивное обслуживание автопарка и автоматизацию управления закупками.