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Нейросеть найдет потерянные посылки СДЭК

Источник:
Sibnet.ru
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Оператор экспресс-доставки СДЭК представил новую систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для поиска потерянных грузов.

Инструмент с функциями ИИ анализирует фотографии и описания утерянных посылок, значительно ускоряя процесс их идентификации и возврата владельцам, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сотрудникам компании приходилось вручную искать пропавшие отправления среди сотен неопознанных грузов. Теперь алгоритмы компьютерного зрения автоматически сопоставляют загруженные изображения с базой данных, находя наиболее вероятные совпадения.

В дальнейших планах оператора — развитие и внедрение более сложных систем с ИИ, включая предиктивное обслуживание автопарка и автоматизацию управления закупками.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

darttol

А для жителей Сибири подборку можно, на портале Сибнет, а не для жителей Москвы!

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...