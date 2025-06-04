Стартовали испытания универсальной искусственной крови

Клинические испытания универсальной искусственной крови стартовали в Японии, ее разработка велась около трех лет. Такую кровь можно переливать абсолютно всем, независимо от группы и резус-фактора.

Искусственная кровь создана на основе гемоглобиновых везикул — молекулах гемоглобина из просроченной донорской крови, заключенных в специальную липидную оболочку, пишет портал Newsweek.

Такие искусственные молекулы не содержат маркеров группы крови, могут храниться до двух лет и эффективно переносят кислород, имитируя эритроциты. При этом исключается риск заражения вирусами или несовместимости.

Первая группа добровольцев получила дозы препарата в марте — участникам эксперимента ввели от 100 до 400 миллилитров препарата. Если разработка подтвердит свою безопасность, испытания продолжат.

Разработчики подчеркивают, что искусственная кровь может решить ключевые проблемы традиционной системы переливаний — от дефицита запасов и короткого срока хранения до рисков заражений и негативного иммунного отклика.