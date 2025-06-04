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Стартовали испытания универсальной искусственной крови

Источник:
Sibnet.ru
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Клинические испытания универсальной искусственной крови стартовали в Японии, ее разработка велась около трех лет. Такую кровь можно переливать абсолютно всем, независимо от группы и резус-фактора.

Искусственная кровь создана на основе гемоглобиновых везикул — молекулах гемоглобина из просроченной донорской крови, заключенных в специальную липидную оболочку, пишет портал  Newsweek.

Такие искусственные молекулы не содержат маркеров группы крови, могут храниться до двух лет и эффективно переносят кислород, имитируя эритроциты. При этом исключается риск заражения вирусами или несовместимости.

Первая группа добровольцев получила дозы препарата в марте — участникам эксперимента ввели от 100 до 400 миллилитров препарата. Если разработка подтвердит свою безопасность, испытания продолжат.

Разработчики подчеркивают, что искусственная кровь может решить ключевые проблемы традиционной системы переливаний — от дефицита запасов и короткого срока хранения до рисков заражений и негативного иммунного отклика.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

darttol

А для жителей Сибири подборку можно, на портале Сибнет, а не для жителей Москвы!

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...