Российским туристам посоветовали избегать Турцию

Российским туристам лучше не ездить в Турцию этим летом из-за вспышки вируса Коксаки, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Специалист напомнил, что вирус Коксаки наиболее опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки», — отметил Онищенко и добавил, что заболевание передается через грязные руки, воду и пищу.

Вирусом Коксаки можно заразиться в течение всего года, однако летом он становится активнее на фоне большого числа отдыхающих. Заболевание неофициально называют «турецкой ветрянкой». Среди опасных осложнений этого вируса — менингит, миокардит, энцефалит.