Косметологи дали советы по уходу за волосами в летний зной

Летний период, несмотря на приятный зной и солнце, может отрицательно сказаться на волосах, поэтому за ними в этот период нужен особый уход, предупредили косметологи.

«Есть специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать. Нужно обсудить вопрос выбора шампуня с трихологом, еще можно определиться с лечебной, аптечной косметикой. Но если проблемы не серьезные, то можно какие-то простые уходовые процедуры», — сказала врач в беседе на «Радио 1».

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Врач-дерматолог, косметолог Омарова Зарема в интервью «Известиям» посоветовала также защищать волосы от солнечного излучения. На волосы наносите специальные спреи с УФ-фильтрами и носите головные уборы», — рекомендовала она.

По словам Омаровой, в жару изменений требует не только уход, но и диета. В этот период будет полезно добавить в рацион помидоры, морковь, батат, шпинат, рыбу, она содержит омега-3 жирные кислоты и астаксантин, поддерживающие защитные функции, а также натуральные йогурты, способствующие улучшению микрофлоры кишечника.