НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Косметологи дали советы по уходу за волосами в летний зной

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Волосы
Фото: © Pxhere.com

Летний период, несмотря на приятный зной и солнце, может отрицательно сказаться на волосах, поэтому за ними в этот период нужен особый уход, предупредили косметологи.

«Есть специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать. Нужно обсудить вопрос выбора шампуня с трихологом, еще можно определиться с лечебной, аптечной косметикой. Но если проблемы не серьезные, то можно какие-то простые уходовые процедуры», — сказала врач в беседе на «Радио 1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выжить в аномальную жару

Врач-дерматолог, косметолог Омарова Зарема в интервью «Известиям» посоветовала также защищать волосы от солнечного излучения. На волосы наносите специальные спреи с УФ-фильтрами и носите головные уборы», — рекомендовала она.

По словам Омаровой, в жару изменений требует не только уход, но и диета. В этот период будет полезно добавить в рацион помидоры, морковь, батат, шпинат, рыбу, она содержит омега-3 жирные кислоты и астаксантин, поддерживающие защитные функции, а также натуральные йогурты, способствующие улучшению микрофлоры кишечника.

Еще по теме
Ученые доказали большую чувствительность женщин к алкоголю
Мороженое оказалось опасным в жару
Почему чешется укус комара
Минтруду предложили ввести отпуск из-за выгорания на работе
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
И 40 градусов будет: синоптики описали лето в Сибири
Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»
Малобюджетные фантастические фильмы, ставшие культовыми
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Мясо и специи: гид по сочетаниям
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Разорятся на выплатах, а так без вести пропавшие и всё

pepelmetal

Это должно стать ежедневной традицией

карат11

Газ задорма качают во все стороны, и только мы должны глотать сажу от уголька, да ещё и бурого! Цинизм...

Uynachalnica

Построили еще при Сурикове газовый котел на ТЭЦ-3 в Барнауле. Но продолжали топить углем. Задал вопрос...