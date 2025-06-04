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Трамп признался в давней симпатии к Си Цзиньпину

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпином
Фото: Дэн Скавино

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что у него сложились отличные отношения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину, но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Politico узнало, что Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы Си Цзиньпина с Трампом. Издание связало это с нежеланием попасть в ситуацию аналогичную, произошедшей с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

В обоих случаях Трамп устроил лидерам публичные сцены. Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским, отметило Politico.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

darttol

А для жителей Сибири подборку можно, на портале Сибнет, а не для жителей Москвы!

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...