Трамп признался в давней симпатии к Си Цзиньпину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что у него сложились отличные отношения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину, но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Politico узнало, что Пекин проявляет осторожность в организации личной беседы Си Цзиньпина с Трампом. Издание связало это с нежеланием попасть в ситуацию аналогичную, произошедшей с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

В обоих случаях Трамп устроил лидерам публичные сцены. Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским, отметило Politico.