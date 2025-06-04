Депутаты ГД задумали ограничить сумму рассрочки 50 тыс. рублей

Государственная Дума в июне может принять закон, ограничивающий максимальную сумму рассрочки 50 тысячами рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В июне уже пропишем в законе», — сказал в интервью ТАСС Аксаков, комментируя сроки принятия законодательных изменений для регулирования рынка рассрочки.

По словам депутата, сейчас обсуждается ограничение суммы рассрочки в 50 тысяч рублей. Но конкретного решения по сумме принято пока еще не было.

Госдума в конце марта приняла в первом чтении законопроект о передаче под контроль Банка России регулирования сервисов покупок в рассрочку. Документ регулирует деятельность операторов рассрочки — посредников между продавцом и покупателем.

Закон предусматривает полномочия Банка России по надзору за операторами сервиса рассрочки, что обеспечит баланс между развитием рынка и защитой прав потребителей его услуг, отметила пресс-служба ЦБ.