НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутаты ГД задумали ограничить сумму рассрочки 50 тыс. рублей

Источник:
ТАСС
196 1

Государственная Дума в июне может принять закон, ограничивающий максимальную сумму рассрочки 50 тысячами рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В июне уже пропишем в законе», — сказал в интервью ТАСС Аксаков, комментируя сроки принятия законодательных изменений для регулирования рынка рассрочки.

По словам депутата, сейчас обсуждается ограничение суммы рассрочки в 50 тысяч рублей. Но конкретного решения по сумме принято пока еще не было.

Госдума в конце марта приняла в первом чтении законопроект о передаче под контроль Банка России регулирования сервисов покупок в рассрочку. Документ регулирует деятельность операторов рассрочки — посредников между продавцом и покупателем.

Закон предусматривает полномочия Банка России по надзору за операторами сервиса рассрочки, что обеспечит баланс между развитием рынка и защитой прав потребителей его услуг, отметила пресс-служба ЦБ.

Еще по теме
Россияне назвали оптимальный размер зарплаты
Билл Гейтс потратит основную часть своего состояния на Африку
Новый сервис Центробанка позволит обжаловать действия банков
Снять самозапрет на кредиты стало сложнее
смотреть все
Экономика #Деньги #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как не задолжать по неиспользуемой кредитке
Рубль рекордно укрепился к доллару
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
Раскрыто наказание призвавшей к замужеству с бойцами СВО ради денег
Обсуждение (1)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
49
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
29
Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине
20
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
20
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
20
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились