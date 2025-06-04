Россия развернет сотню спутников для управления беспилотниками

Россия развернет на орбите более ста спутников для управления беспилотниками, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Развертывание спутниковой сети в интересах управления БАС (беспилотной авиационной системы. — Ред.) 102 плюс один КА (космический аппарат. — Ред.)», — приводят РИА Новости информацию, которую Баканов представил на презентации национального проекта по освоению космоса.

Стратегический совет при президенте рассмотрит национальный проект 10 июня. В него также входит запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Баканов отметил, что точность навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам довести до десятков сантиметров с помощью спутников компании «Бюро 1440».