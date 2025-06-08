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Психолог объяснил, почему женщины соглашаются на роль любовницы

Источник:
RuNews24.ru
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Зачастую женщины ходят «налево», потакая своим желаниям, и вступая в отношения, будучи в законном браке, рассказал психолог высшей категории Сергей Лунюшин.

«Первая ситуация, когда незамужней женщине понравился женатый. Она влюбляется и через какое-то время отношений начинает надеяться, что мужчина бросит семью. Как правило, такой мужчина редко бросает законную супругу», — пояснил Лунюшин в интервью RuNews24.ru.

Вторая ситуация, когда женщину в таких отношениях устраивает роль любовницы. По словам психолога, она создает отношения с женатым мужчиной преимущественно для секса.

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Иногда женщины ходят «налево», так как их не устраивает интимная жизнь с супругом. «Они уже приелись, и женщинам требуется что-то новое. Как правило, эти женщины меняют любовников с определенным периодом времени — любовники надолго не задерживаются», — отметил Лунюшин.

«А есть женщины, которые встречаются ради других выгод, например, материальных. Так, состоятельные мужчины помогают материально, они содержат и любовниц, и семью», — уточнил Лунюшин.

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