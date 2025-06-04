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СК квалифицировал подрыв моста в Брянской области как теракт

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушившийся мост в Брянской области
Обрушившийся мост в Брянской области
Фото: © Александр Богомаз/t.me/avbogomaz

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по фактам подрывов мостов в Курской и Брянской областях по статье о терроризме, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — отметила Петренко.

В результате теракта 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети, уточнила представитель СК РФ,

Дело по фактам подрывов завели по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). «При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений», — подчеркнула Петренко.

Пассажирский поезд сообщением Климов — Москва сошел с рельсов в результате обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области поздно вечером в субботу, 31 мая.

Позднее, в ночь на воскресенье, 1 июня обрушился мост на трассе Тросна — Калиновка в Курской области, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист тепловоза.


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