Стало известно о новой роли Юры Борисова в Голливуде

Российский актер, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов ведет переговоры об участии в новом проекте режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») о компании OpenAI.

Фильм будет посвящен событиям, произошедшим в OpenAI в 2023 году, когда генеральный директор Сэм Альтман был временно отстранен советом директоров, а через несколько дней восстановлен в должности, пишут The Hollywood Reporter и Deadline со ссылкой на источники.

Борисов, скорее всего, исполнит роль Ильи Суцкевера, сооснователя OpenAI, которого считают инициатором той самой истории с увольнением Альтмана.

В проект заявлены бывший Человек-Паук Эндрю Гарфилд, а также актриса Моника Барбаро.

Гуаданьино прославился после выхода драмы «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях. Фильм получил положительные отзывы критиков и был удостоен премий «Оскар» и BAFTA за лучший адаптированный сценарий. В числе других его крупных работ — «Суспирия» с Тильдой Суинтон.