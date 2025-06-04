Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-президент США Джо Байден в беседах с ним говорил о желании «уничтожить Россию»

«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — сказал Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde.

Президента Бразилии очень беспокоит воинственный настрой Европы. «Если говорить только о войне, мира никогда не будет»,— отметил Лула да Силва.

Бразильский лидер назвал ошибкой начало боевых действий на Украине, но сказал, что «и западные страны несут определенную ответственность».

Президент России Владимир Путин осенью 2024 года говорил, что Вашингтон и его союзники намерены нанести России стратегическое поражение, и если не уничтожить страну, то «свести ее до ничтожной роли».