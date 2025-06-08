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Мороженое оказалось опасным в жару

Источник:
«Газета.ру»
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Люди летом любят себя побаловать мороженным, но в жару оно может нанести вред здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

«В жару не рекомендуется есть такое всеми любимое лакомство, как мороженое. Этот высококалорийный продукт с большой долей жирности и сахара, помимо того что перегружает систему пищеварения и плохо усваивается, переохлаждает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и приводит к спазму сосудов и, как следствие, возникновению острых респираторных заболеваний (ОРЗ)», — пояснила Мельникова в интервью «Газете.ру».

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Не лучшим решением будет и охладиться молочным коктейлем, квасом или лимонадом. Эти сладкие напитки только усилят чувство жажды и сохранят больше тепла, так как препятствуют нормальному потоотделению, отметила врач.

«Безусловно, организм нуждается в дополнительной жидкости, так как идет его большая потеря с потом, но делать это необходимо правильно. Предпочтите воду, чай, компот, морс», — подчеркнула гастроэнтеролог.


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Жизнь #Продукты #Здоровье
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