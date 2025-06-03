Продажи автомобилей обрушились в России

Продажи новых автомобилей за первые пять месяцев 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 28%, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Продажи новых автомобилей — легковых и легких коммерческих, а также грузовиков и автобусов — уменьшились в России в январе — мае 2025 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 28% и составили 506,5 тысячи штук», — говорится в сообщении.

В частности, продажи легковых машин составили 437,1 тысячи (-26%), легких коммерческих авто — 41,7 тысячи (-17%), грузовиков — 23,5 тысячи (-52%) и автобусов — 4,3 тысячи (-53%). Продажи автомобилей российского производства в целом упали на 10%.

В настоящее время наблюдается затоваривание складов дилеров — в этой ситуации они вынуждены начать распродажи новых авто. Так, для китайских машин диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 миллиона рублей по разным моделям.