Имена пользователей появились в WhatsApp

Функция использования имен пользователей вместо номеров телефонов появилась в тестовой сборке мессенджера WhatsApp.

В настоящее время она доступна в бета-версии для iOS 25.17.10.70. Ее пользователи могут выбрать юзернейм, которые можно указывать вместо номера телефона. Это позволит скрыть персональную информацию в целях безопасности, пишет блог WABetaInfo.

При этом при выборе имени пользователя есть несколько правил. В частности, необходимо использовать хотя бы одну букву из латиницы, длина имени может составлять от трех до 30 символов. Также допустимы цифры, точки и подчеркивания.

Запрещено использовать символы для разделения юзернейма в случае, если аналогичное имя пользователя уже занято. Также нельзя начинать имя с «www» и заканчивать на домен, например «com», чтобы пользователи не думали, что взаимодействуют с сайтом.