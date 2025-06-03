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Пересмотрен сценарий столкновения Млечного Пути и Андромеды

Источник:
Sibnet.ru
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Международный коллектив астрономов уточнил сценарий катастрофического столкновения Млечного Пути и Андромеды. Ранее считалось, что галактики начнут сливаться через 5 миллиардов лет.

Для моделирования были использованы новые данные космических телескопов Hubble и Gaia, говорится в статье ученых, опубликованной журналом  Nature Astronomy. Всего было проведено порядка 100 тысяч компьютерных симуляций, охватывающих период в 10 миллиардов лет.

Оказалось, что вероятность катастрофы в ближайшие 5 миллиардов лет достаточно мала — Млечный Путь и Андромеда совершают сближение примерно в половине смоделированных сценариев, однако возможное слияние происходит лишь спустя 8—10 миллиардов лет.

В большинстве симуляций галактики расходятся на безопасном расстоянии. Новые расчеты показывают, что вероятность столкновения в ближайшие 5 миллиардов лет составляет всего около 2%.

На новые модели больше всего повлиял учет Большого Магелланова Облака. Согласно полученным данным, его гравитационное воздействие достаточно для безопасного изменения траектории движения Млечного Пути относительно Андромеды.

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Captain Nemo

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