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Россияне назвали оптимальный размер зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство россиян считают оптимальной зарплату 110—150 тысяч рублей, следует из результатов исследования Anderida Financial Group. Этот вариант выбрали 44% опрошенных граждан.

Еще 25% предпочли бы зарабатывать от 150 до 200 тысяч рублей, 11% назвали сумму 200—250 тысяч рублей, еще 6% удовлетворились бы зарплатой только выше 250 тысяч рублей, отмечается в исследовании. Еще 14% россиян согласились на заработок 90—110 тысяч рублей.

Также участники исследования рассказали, на что уходит их зарплата. Так, на продукты и товары первой необходимости люди тратят более 25% заработка. Каждый второй респондент оценил эти траты в 10—40 тысяч рублей ежемесячно.

Еще 5—10% доходов россияне направляют на оплату услуг ЖКХ, 10—15% — на платежи по кредитам. На одежду и технику приходится около 5% расходов, однако эта доля существенно возрастает, если появляется необходимость в срочных дорогостоящих покупках.

На обслуживание автомобиля и бензин люди тратят 10% доходов, на поездки — более 50%, на лекарства — 5—10% зарплаты.

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Экономика #Деньги
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