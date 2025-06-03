Медведев пообещал Киеву возмездие за удар по аэродромам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил тем, кто переживает и ждет возмездия Украине за удар по российским аэродромам.

«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Но, по его словам, следует помнить, что российская армия «активно наступает и продолжит наступление». «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — заверил зампред Совбеза РФ.

«Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти», — пояснил Медведев.

Он отметил, что в этом был «смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован»