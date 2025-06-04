От чего зависит цвет глаз

Люди с древности наделяют цвет глаз особым, часто магическим значением. По нему пытаются определять характер и даже судьбу человека. От чего же зависит, что одни становятся голубоглазыми, а другие — карими?

За цвет глаз отвечает радужная оболочка. В ней находятся особые клетки — хроматофоры, содержащие пигмент меланин. Именно он, просвечивая через роговицу в разных вариациях, делает людей голубоглазыми или карими.

Цвет глаз зависит от количества и плотности меланина в радужке. Выделяют два типа пигмента: феомеланин и эумеланин. Первый формирует светлые оттенки, второй насыщает радужку темными тонами.

Особым образом формируются серые, голубые и синие цвета глаз. Они образуются из-за низкого содержания эумеланина в радужной оболочке. Эти цвета люди приобрели относительно недавно — 6-10 тысяч лет назад. И произошло это в результате мутации генов, отвечающих за выработку меланина.

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Цвет глаз зависит от генов — это наследственный признак. Большинство младенцев рождаются со светлыми глазами. Окончательный цвет формируется позднее к двум-трем годам с накоплением меланина. Генетики давно заметили, что ген карих глаз — самый сильный и побеждае гены, отвечающие за голубой цвет.

Темноглазые народы живут ближе к экватору. Чем темнее глаз, тем он лучше защищен от солнечного излучения. Севернее появляется все больше светлоглазых людей. Но у народов Крайнего Севера вновь темноглазые представители начинают доминировать. Им пигмент в радужке нужен для защиты от слепящего белого снега.