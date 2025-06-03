Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет вейпов

Депутаты Госдумы поддержат законопроект о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если она поступит правительства РФ.

«После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке» — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

Он обратил внимание на вред здоровью, который наносят вейпы: «в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения - увеличивается риск развития тяжелых заболеваний». «Испарения вредны и для окружающих», — добавил председатель Госдумы.

Володин также указал, что запрос на полный запрет продажи вейпов исходит и от граждан. «Большинство против торговли подобными товарами - на это указывают результаты опросов, об этом говорят избиратели», — объяснил он.

Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Документ увеличил административные штрафы за реализацию подросткам никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также ввел уголовную ответственность за продажу указанных товаров несовершеннолетним.