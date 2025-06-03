Карандашик из IKEA стал экспонатом музея в России

Карандашик из IKEA стал экспонатом Историко-художественного музея в Белгородской области, его использовали «для сравнения» в экспозиции о крестьянском быте, сообщила директор учреждения Марина Войцеховская.

Карандаш из IKEA заметил в Госкаталоге музейного фонда России телеграм-канал «Шедевры госкаталога». В карточке указано, что экспонат сделан из дерева и графита.

«Я помню, у нас в 2006 году была выставка в четвертом зале "Крестьянский быт и утварь", а напротив для сравнения мы представили городской быт и современное производство», — объяснила появление карандаша в музее Войцеховская изданию «Подъем».

По словам директора, сейчас канцелярская принадлежность находится в фондах, куда она была принята в 2013 году.

Шведская компания IKEA начала работать в России в 2000 году, а в марте 2022 года, после начала СВО, ушла из страны. Карандаши в магазинах выдавались бесплатно для составления списка покупок и записи измерений и места товара на складе.