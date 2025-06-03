НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Знаменитый вулкан Этна начал извергаться. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
537 1

Знаменитый вулкан Этна проснулся и выбросил столб пепла, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение началось около 03:50 по местному времени в понедельник, 2 июня. Вулкан совершает сильные стромболианские взрывы — разновидность извержения растущей интенсивности, приводит ANSA сообщение института.

Извержению предшествовал обвал части кратера, который привел к пирокластическому потоку. Так называется смесь высокотемпературных газов, пепла и обломков пород, которая выбрасывается на большую высоту.

Столб вулканической пыли достиг высоты около 6,4 тысячи метров. По словам экспертов, опасности для населения на данный момент нет.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе, его склоны густо заселены. Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 года.

Ученых беспокоит другой итальянский вулкан — Кампи-Флегрей, расположенный недалеко от Неаполя. Его возможное пробуждение может иметь глобальные последствия.

Еще по теме
Куда исчезает вода во время отливов на море
Белки атаковали жителей Омска
Как выглядел самый большой динозавр
Фотограф показал охоту горбатых китов с дрона. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как не задолжать по неиспользуемой кредитке
Сербия оказала Украине военную помощь
Рубль рекордно укрепился к доллару
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев пообещал Киеву возмездие за удар по аэродромам
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет вейпов
Карандашик из IKEA стал экспонатом музея в России
Знаменитый вулкан Этна начал извергаться. ВИДЕО
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

med317

3. **Международное право:** - По Женевским конвенциям, атаки на **военные объекты** (даже в тылу)...

darttol

А для жителей Сибири подборку можно, на портале Сибнет, а не для жителей Москвы!

funkit

Правильно сделал, что не пожал! Всем известно, что она этими руками делает...)

Captain Nemo

Хохлы во всю орут что уничтожены стратегические ту 95.Правды нам не скажут.Хорошо спланировали атаки...