Знаменитый вулкан Этна начал извергаться. ВИДЕО

Знаменитый вулкан Этна проснулся и выбросил столб пепла, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Извержение началось около 03:50 по местному времени в понедельник, 2 июня. Вулкан совершает сильные стромболианские взрывы — разновидность извержения растущей интенсивности, приводит ANSA сообщение института.

Извержению предшествовал обвал части кратера, который привел к пирокластическому потоку. Так называется смесь высокотемпературных газов, пепла и обломков пород, которая выбрасывается на большую высоту.

Столб вулканической пыли достиг высоты около 6,4 тысячи метров. По словам экспертов, опасности для населения на данный момент нет.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе, его склоны густо заселены. Последнее значительное извержение Этны на Сицилии было зафиксировано 13 ноября 2023 года.

Ученых беспокоит другой итальянский вулкан — Кампи-Флегрей, расположенный недалеко от Неаполя. Его возможное пробуждение может иметь глобальные последствия.