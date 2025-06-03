Билл Гейтс потратит основную часть своего состояния на Африку

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе заявил, что отдаст основную часть своего колоссального состояния на нужды Африки.

«Недавно я пообещал, что отдам большую часть своего состояния. Она будет отдана вам на решении проблем здесь, в Африке», — приводит издание News 24 заявление Гейтса.

По его словам, деньги в Африку будут через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Бюджет фонда Гейтса на следующие 20 лет составит 200 миллиардов долларов, значительную часть которого составят его деньги.

По данным Forbes, состояние Гейтса достигает 116 миллиардов долларов. Он занимает 13 позицию в списке самых богатых людей планеты.