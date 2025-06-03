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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Запорожская область осталась без света после атаки ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Почти пять сотен населенных пунктов Запорожской области остаются без электроснабжения после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, уточнил Балицкий.

Тема: Военная операция на Украине
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