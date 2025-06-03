Запорожская область осталась без света после атаки ВСУ

Почти пять сотен населенных пунктов Запорожской области остаются без электроснабжения после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, уточнил Балицкий.