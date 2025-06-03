Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине

Евросоюз решил, что Украине следует продолжать военный конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив свое несогласие с этой позицией.

«К сожалению, несмотря на усилия президента [США Дональда] Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну», — приводит РИА Новости заявление Орбана.

По его словам, Венгрия против этого. «Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира», — добавил Орбан.

Он отметил, что Будапешт должен быть готов к тому, что «заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

По мнению Орбана, страны ЕС своими действиями готовят Европу к вовлечению в военный конфликт между Москвой и Киевом.