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Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Орбан сообщил о решении ЕС продолжать конфликт на Украине

Источник:
РИА Новости
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Евросоюз решил, что Украине следует продолжать военный конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив свое несогласие с этой позицией.

«К сожалению, несмотря на усилия президента [США Дональда] Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну», — приводит РИА Новости заявление Орбана.

По его словам, Венгрия против этого. «Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира», — добавил Орбан.

Он отметил, что Будапешт должен быть готов к тому, что «заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию».

По мнению Орбана, страны ЕС своими действиями готовят Европу к вовлечению в военный конфликт между Москвой и Киевом.

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