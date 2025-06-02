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Сборная России по хоккею пропустит Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщила пресс-служба организации.

Федерация приняла окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета. Отмечается, что в турнире не смогут принять участие как мужская, так и женская команды.

После принятого решения формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года было официально завершено.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года, в феврале ей продлили санкции на следующий сезон.

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