Сборная России по хоккею пропустит Олимпиаду

Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщила пресс-служба организации.

Федерация приняла окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета. Отмечается, что в турнире не смогут принять участие как мужская, так и женская команды.

После принятого решения формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года было официально завершено.

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с 2022 года, в феврале ей продлили санкции на следующий сезон.