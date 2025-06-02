Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились, они продолжались чуть больше часа.

Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня, передает ТАСС.

Дальнейшие переговоры делегаций проходили в закрытом формате. Ожидалось, что в ходе второго раунда стороны должны были обменяться меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, до начала переговоров уточнил, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта.

Украинский меморандум предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.