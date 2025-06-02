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Снять самозапрет на кредиты стало сложнее

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне теперь могут снять самозапрет на выдачу кредитов на портале «Госуслуг» только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, соответствующая норма вступила в силу с 1 июня.

С 1 марта 2025 года в России действует закон, который позволяет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. По состоянию на начало мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян.

Самозапрет на выдачу кредитов — ограничение на заключение кредитных договоров, которое банки накладывают на клиента по его добровольной просьбе. Самозапрет можно установить на «обычные» кредиты, а также кредитные карты.

При этом самозапрет не распространяется на выдачу средств по уже имеющимся кредиткам. Таким образом, после установления самозапрета можно будет пользоваться ранее одобренным кредитным лимитом или увеличить его.

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funkit

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