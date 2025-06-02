Юлия Волкова намекнула на воссоединение «Тату»

Певица Юлия Волкова, одна из солисток культовой группы «Тату», намекнула на возвращение коллектива.

Волкова опубликовала в соцсети совместное фото с Леной Катиной. «Путь длиною в жизнь. И снова идем одной дорогой, уверенно и только вперед!» — написала она.

Комментаторы сочли это воссоединением «Тату». «Давно пора», — отреагировал певец Сергей Лазарев.

Возможно, таким образом Волкова рекламирует их концерт в Крыму. Бывшие солистки «Тату» выступят 19 июля сцене курорта «Мрия».

«Тату» была создана продюсером Андреем Шаповаловым в 1999 году и добилась мировой популярности. Дуэт официально распался в 2011 году, каждая из солисток начала сольную карьеру, но затем девушки периодически выступали как «Тату» на разных мероприятиях.

В последний раз Катина и Волкова выступали 7 мая 2023 года в Санкт-Петербурге на Газпром Арене перед началом футбольного матча Зенит — Спартак. Они тогда исполнили хит «Нас не догонят».