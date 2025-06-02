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Юлия Волкова намекнула на воссоединение «Тату»

Источник:
Sibnet.ru
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Юля Волкова и Лена Катина
Фото: © @official_juliavolkova

Певица Юлия Волкова, одна из солисток культовой группы «Тату», намекнула на возвращение коллектива.

Волкова опубликовала в соцсети совместное фото с Леной Катиной. «Путь длиною в жизнь. И снова идем одной дорогой, уверенно и только вперед!» — написала она.

Комментаторы сочли это воссоединением «Тату». «Давно пора», — отреагировал певец Сергей Лазарев.

Возможно, таким образом Волкова рекламирует их концерт в Крыму. Бывшие солистки «Тату» выступят 19 июля сцене курорта «Мрия».

«Тату» была создана продюсером Андреем Шаповаловым в 1999 году и добилась мировой популярности. Дуэт официально распался в 2011 году, каждая из солисток начала сольную карьеру, но затем девушки периодически выступали как «Тату» на разных мероприятиях.

В последний раз Катина и Волкова выступали 7 мая 2023 года в Санкт-Петербурге на Газпром Арене перед началом футбольного матча Зенит — Спартак. Они тогда исполнили хит «Нас не догонят».

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