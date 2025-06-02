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Власти Иркутской области наградят сбивавших камнями дроны

Источник:
Sibnet.ru
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Атака беспилотников в Иркутской области
Фото: © телеграм-канал Игоря Кобзева

Жителей Иркутской области, которые пытались сбить камнями вылетающие из фуры беспилотники в поселке Средний, наградят, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Первая в Сибири атака беспилотников произошла 1 июня в Иркутской области в поселке Средний. Дроны выпускались из припаркованных неподалеку фур. Точное число БПЛА пока не подсчитано.

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, который перекрывали для движения, к вечеру 2 июня открыт.

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ЧП #Происшествия #Местная власть #Иркутск
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колобок11

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