Власти Иркутской области наградят сбивавших камнями дроны

Жителей Иркутской области, которые пытались сбить камнями вылетающие из фуры беспилотники в поселке Средний, наградят, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Первая в Сибири атака беспилотников произошла 1 июня в Иркутской области в поселке Средний. Дроны выпускались из припаркованных неподалеку фур. Точное число БПЛА пока не подсчитано.

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, который перекрывали для движения, к вечеру 2 июня открыт.