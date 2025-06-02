СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера

СКА отправил в отставку главного тренера Романа Ротенберга, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. На момент назначения он занимал четыре руководящие должности — заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора и главы тренерского штаба.

СКА под его руководством в 2023 году занял первое место в регулярном чемпионате, но ни разу не дошел до финала плей-офф, несмотря на один из самых больших бюджетов в лиге. В 2024 году СКА вылетел во втором раунде плей-офф, в 2025-м не преодолел первый раунд.

Ранее Ротенберг был также освобожден от должности заместителя председателя совета директоров. При этом он продолжает занимать должность главного тренера сборной команды «Россия 25».