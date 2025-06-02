«Алиса» получит функции агента с искусственным интеллектом

«Яндекс» дополнит помощника «Алису» навыками ИИ-агента, планируется, что новый функционал станет доступен в бета-версии «Яндекс Браузера» летом, сообщил представитель компании.

Внедрение ИИ-агента позволит «Алисе» не только искать запрашиваемую пользователем информацию, но и взаимодействовать с сайтом, пишет РБК. Например, на просьбу забронировать визит в парикмахерскую «Алиса» сможет «заполнить» форму на сайте заведения.

ИИ-агент — программа на базе больших языковых моделей (LLM), которая способна выполнять задачи автономно, используя алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИИ-агенты могут анализировать данные, принимать решения и обучаться на своих ошибках.

Ранее компания внедрила ИИ-агентов для улучшения работы поддержки в сервисах «Еда» и «Маркет». Благодаря этому решение вопросов клиентов ускорилось на 10–15%, уточнила представитель «Яндекса».