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Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ в июне

Источник:
«Известиям»
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Риски чрезмерного охлаждения экономики появились в России, поэтому на предстоящем заседании Банка России ожидается снижение ключевой ставки до 20%, считает генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев

«Вот уже полгода ключевая ставка находится на рекордной высоте, охлаждая российскую экономику, и, на мой взгляд, этот цикл ее поддержания на одном уровне подходит к концу. Временной диапазон, необходимый для изменения ситуации, выдержан достаточный, и сейчас уже появляются риски чрезмерного переохлаждения экономики», — сказал «Известиям» Зайцев.

По его словам, в экономике наблюдаются тревожные сигналы: сокращение кредитования, падение грузооборота железной дороги и снижение спроса на рабочую силу.

«Инструменты монетарного сдерживания инфляции исчерпаны, необходимо не допустить лавинообразного сокращения физической экономики и не разорвать текущий инвестиционный цикл. Думаю, регулятор это прекрасно понимает, поэтому переход к снижению ставки произойдет, причем уже на июньском заседании», — добавил Зайцев.

По мнению управляющего директора ALT3 Capital Владислава Александрова, «существенное изменение произойдет лишь после двух-трех этапов снижения ключевой ставки подряд, то есть ближе к концу 2025 — началу 2026 года. В ближайшее время средняя ставка по кредитам останется в высоком диапазоне с небольшим смещением вниз, но выше 18–20%, а по ипотеке — в районе 15% (вне программ с господдержкой)», — отметил он.

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Экономика #Деньги
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