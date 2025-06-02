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Бизнес предупредил о росте цен на социально значимые продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Производители предупредили о риске подорожания социально значимых продуктов в случае принятия законопроекта об обязательном соблюдении ГОСТов.

«По данным отраслевых ассоциаций, новые требования могут привести к значительному увеличению затрат бизнеса. Производителям придется нести расходы на экспертизу стандартов, переоформление разрешительных документов и изменение упаковки», — приводят «Известия» обращение производителей к президенту Торгово-промышленной палате Сергею Катырину.

Особую озабоченность у бизнеса вызывает потенциальное сокращение ассортимента. По оценкам «Союзмолока», до 10% молочной продукции может исчезнуть с прилавков

Авторы законопроекта в Госдуме настаивают, что инициатива направлена на защиту потребителей. «Если с рынка уйдет некачественная продукция — это хорошо и является целью нашего законопроекта», — заявила «Известиям» Школкина.

Минпромторг поддерживает инициативу, поскольку она направлена на повышение качества продукции, доверие и защиту потребителей, а также создание системного подхода к стандартизации.

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