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Бронзовые суслики захватили Красноярск

Источник:
Sibnet.ru
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Бронзовая фигурка суслика на Центральной набережной в Красноярске
Фото: © мэрия Красноярска

Сусликов из бронзы установят в парках и скверах Красноярска, сообщила мэрия города. Первая фигурка появилась на Центральной набережной.

Первая фигурка — суслик-речник — установлена на Центральной набережной. На Ярыгинской набережной установят суслика-борца, в сквере Сурикова — художника. Всего будет 10 милых бронзовых сусликов.

На каждой из фигурок будет изображена своя буква, сложив которые можно получить название города.

«С появлением таких мини-скульптур появится новая традиция для горожан и гостей города — собрать коллекцию фотографий с сусликами, заодно открывая для себя Красноярск», — отметил глава города Владислав Логинов.

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Жизнь #Туризм #Город #Красноярск
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