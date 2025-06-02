Бронзовые суслики захватили Красноярск

Сусликов из бронзы установят в парках и скверах Красноярска, сообщила мэрия города. Первая фигурка появилась на Центральной набережной.

Первая фигурка — суслик-речник — установлена на Центральной набережной. На Ярыгинской набережной установят суслика-борца, в сквере Сурикова — художника. Всего будет 10 милых бронзовых сусликов.

На каждой из фигурок будет изображена своя буква, сложив которые можно получить название города.

«С появлением таких мини-скульптур появится новая традиция для горожан и гостей города — собрать коллекцию фотографий с сусликами, заодно открывая для себя Красноярск», — отметил глава города Владислав Логинов.