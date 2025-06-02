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Российские войска получили модернизированные Т‑80БВМ

Источник:
Sibnet.ru
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Модернизированный танк Т-80БВМ
Модернизированный танк Т-80БВМ
Фото: © «Уралвагонзавод»

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) поставил в войска новую партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом опыта специальной военной операции, сообщила пресс-служба УВЗ.

«Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции. В ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость "восьмидесяток" и ее экипажей на поле боя», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач.

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Газотурбинный двигатель Т-80БВМ, который позволяет машине буквально подкрадываться к позициям противника. «Обычный дизельный двигатель танка слышно издалека, в случае же с газотурбинным — его звук трудно различить. Слышится свист, но непонятно откуда — танк может выехать с любой стороны», — пояснил испытатель УВЗ.

Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80БВ. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость.

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urbasik

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