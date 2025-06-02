Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с терактами

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию, связанную с украинским кризисом, сообщил МИД России.

Рубио «выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», говорится в сообщении. Лавров пообещал предоставить результаты расследования в «самое ближайшее время».

Лавров и Рубио «также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», сказано в сообщении.

Вечером в субботу, 31 мая автомобильный мост обрушился на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области. Обломки конструкций упали на пассажирский поезд. Погибли семь человек, более 70 пострадали.

В ночь на воскресенье, 1 июня обрушился мост в Железногорском районе Курской области. Состав частично упал на трассу с железнодорожного моста. Пострадали машинист и двое его помощников.