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Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах

Источник:
Sibnet.ru
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Возгорание нескольких единиц авиатехники произошло на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате терактов, сообщило Минобороны России.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы», — сказано в сообщении.

Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, уточнили в российском военном ведомстве.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — отметили в Минобороны.

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колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

ld_andrey

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urbasik

Рекорд был в СССР всё остальное это грабёж когтями иудеев.

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