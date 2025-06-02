Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах

Возгорание нескольких единиц авиатехники произошло на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате терактов, сообщило Минобороны России.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы», — сказано в сообщении.

Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, уточнили в российском военном ведомстве.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены», — отметили в Минобороны.