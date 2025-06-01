Специальный посланник США по Украине Кит Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.

Путин считает, что в настоящее время это является прокси-войной НАТО, «и, честно говоря, в некотором смысле это так», — приводит ТАСС слова Келлога, сказанные им в эфире Fox News.

Спецпосланник уточнил, что он имеет возможное решение ФРГ начать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ напомнил, что Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение в конфликт НАТО.