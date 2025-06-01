Подрывы стали причиной обрушения мостов в Брянской и Курской областях, сообщили губернатор региона Александр Богомаз и Следственный комитет России.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал губернатор телеканалу «Россия 24».

Он уточнил, что в результате катастрофы погибли семь человек, 66 пострадали. По его словам, госпитализировали 47 человек, в том числе трех детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них восьмимесячный ребенок.

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди», — сказано в сообщении СК РФ.

Следственный комитете подтвердил, что обрушение моста в Курской области также произошло в результате подрыва.

«В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника».

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился пассажирский на поезд № 86 сообщением Климов — Москва.

Через некоторое время в Курской области также произошло обрушение моста. По нему двигался грузовой поезд, в итоге с рельс сошли тепловоз и три вагона.