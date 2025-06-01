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Мост с грузовым составом рухнул в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушение моста в Курской области
Обрушение моста в Курской области
Фото: © Александр Хинштейн / t.me/Hinshtein

Второй мост обрушился в приграничном с Украиной регионе России, на этот раз в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе железно дороги.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу, уточнил Хинштейн.

«Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», — отметил губернатор.

Ранее на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост в Брянской области. 

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