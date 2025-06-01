Семеро человек погибли и 66 пострадали при обрушении моста на железнодорожные пути, приведшее к крушению пассажирского поезда, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Мост обрушился в субботу, 31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области — в том месте, где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240. Там автомобильная дорога проходит над железнодорожной по мосту.

По словам Богомаза, семь человек погибли. «К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Московская железная дорога назвал причиной катастрофы — «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».



Второй мост обрушился в приграничном с Украиной регионе России, на этот раз в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.