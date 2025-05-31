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WhatsApp прекратит работу на устаревших смартфонах

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp с 1 июня 2025 года прекратит поддерживаться на ряде устаревших смартфонов на iOS и Android, следует из сообщения представителей компании.

«С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены», — цитирует источник портал 9to5Mac.

Отмечается, что смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.

Под прекращение поддержки попадают, в частности, iPhone 5s, 6 и 6 Plus. При этом владельцы моделей 6s, 6s Plus и первого iPhone SE сохранят доступ к мессенджеру при установленной версии iOS 15.8.4.

Отключение поддержки означает, что пользователи не смогут запускать WhatsApp или его работа на их устройствах будет ограничена. Например, приложение не сможет устанавливать обновления.

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