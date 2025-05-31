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Легендарный «Блокнот» получил новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft добавила в легендарное приложение «Блокнот» для Windows 11 базовые инструменты форматирования текста и поддержку разметки Markdown. Обновление уже доступно для подписчиков тестовых каналов Canary и Dev, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Теперь пользователям «Блокнота» доступны жирный шрифт, курсив, гиперссылки, списки, заголовки. Также в процессе работы можно переключаться между визуальным и синтаксическим режимом.

При этом новая версия «Блокнота» поддерживает работу с Markdown напрямую. Переключение между визуальным отображением текста и исходным кодом доступно через меню «Вид» или соответствующую кнопку в строке состояния.

При необходимости пользователи могут полностью отключить форматирование, если хотят работать в классическом текстовом варианте.

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