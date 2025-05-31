Загадочную идеальную сферу обнаружили в космосе. ФОТО

Астрофизики из Университета Западного Сиднея обнаружили в космосе странный объект почти идеальной сферической формы. Исследователи выяснили, что это остаток сверхновой, однако его происхождение вызывает вопросы.

Объект получил официальное обозначение G305.4–2 и название Teleios, что с греческого означает «совершенный». Это один из самых симметричных космических объектов такого рода — «округлость» его формы составляет 95,4%.

Teleios имеет диаметр от 46 до 157 световых лет в зависимости от расчетного расстояния до Земли — 7 175 или 25 114 световых лет. Его уникальная форма может объясняться расположением — «сфера» ниже галактической плоскости, поэтому она развивалась в менее плотной межзвездной среде.

Объект Teleios Фото: © Filipovic

Типичные остатки сверхновых асимметричны из-за неоднородностей взрыва или среды, однако Teleios словно расширялся в «идеальных» условиях. Однако это не единственная странность данного объекта.

Сфера невидима в большинстве диапазонов — она излучает только в радиоволнах с присутствием линии водорода, что противоречит стандартным моделям. Для сравнения — остатки сверхновых обычно прекрасно видны в оптическом, инфракрасном или рентгеновском диапазонах.

Чтобы окончательно выяснить природу Teleios, ученые намерены провести дальнейшие наблюдения с помощью новейших телескопов — в частности, ASKAP и MeerKAT.