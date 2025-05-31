Спутниковую связь 5G успешно испытали в России

Первые в России испытания демонстратора системы спутниковой сотовой связи 5G прошли в России, сообщила пресс-служба Фонда перспективных исследований.

В ходе проводимых испытаний с демонстратора, установленного на борту самолета ТВС-2МС, осуществлялся контроль и управление дронами через сформированную гибридную сеть 5G, отмечается в сообщении.

Также в ходе испытаний была обеспечена устойчивая связь с наземными терминалами, которые имитировали телефоны, работающие по стандарту 5G. Эксперимент состоялся на территории Томской области.

«Проведенные испытания позволяют нам говорить о возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России», — отметил представитель фонда Ян Чибисов.

По его словам, успешный запуск спутниковой связи 5G — ключевой шаг к управлению беспилотниками, IoT-устройствами и другими системами через гибридные сети.