Средняя пенсия женщин в России обогнала мужскую

Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год.

Согласно данным ведомства, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249 рублей в месяц, в то время как мужчин — 23 028 рублей в месяц. Общая средняя пенсия в стране составляет 23 175 рублей, пишет РИА Новости.

В настоящее время страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.

В целом женщин пенсионного возраста почти в два раза больше, чем мужчин,— 27,3 миллиона против 13,8 миллиона человек соответственно. Всего в России числится более 41 миллиона пенсионеров.